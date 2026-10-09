Eskişehir'de MESEM müdürü tadilatta sıva yapınca takdir topladı, bugün fayans döşedi - Son Dakika
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Eskişehir'de MESEM müdürü tadilatta sıva yapınca takdir topladı, bugün fayans döşedi

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Eskişehir\'de MESEM müdürü tadilatta sıva yapınca takdir topladı, bugün fayans döşedi
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Eskişehir Odunpazarı'ndaki MESEM binasında yürütülen tadilatta, tulumunu giyen MESEM Müdürü Erhan Aksu'nun sıva yaptığı görüldü. İskelede çalışırken fotoğraflanan Aksu'nun bu davranışı takdir topladı, müdürün bugün fayans döşeyerek çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

Eskişehir'de sıva yaparken fotoğraflanan Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Müdürü Erhan Aksu, görenlerin takdirini topladı.

Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Odunpazarı MESEM binasında tadilat çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, tulumunu giyen Odunpazarı MESEM Müdürü Müdürü Erhan Aksu'nun sıva yaptığı görüldü. İskelede çalışma yaparken fotoğraflanan Müdür Aksu'nun bu davranışı takdirle karşılandı. Aksu'nun bugün ise fayans döşeyerek tadilata devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de MESEM müdürü tadilatta sıva yapınca takdir topladı, bugün fayans döşedi - Son Dakika
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