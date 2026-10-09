Eskişehir\'de MESEM müdürü tadilatta sıva yapınca takdir topladı, bugün fayans döşedi

Eskişehir'de MESEM müdürü tadilatta sıva yapınca takdir topladı, bugün fayans döşediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Odunpazarı'ndaki MESEM binasında yürütülen tadilatta, tulumunu giyen MESEM Müdürü Erhan Aksu'nun sıva yaptığı görüldü. İskelede çalışırken fotoğraflanan Aksu'nun bu davranışı takdir topladı, müdürün bugün fayans döşeyerek çalışmalara devam ettiği öğrenildi.
Eskişehir'de sıva yaparken fotoğraflanan Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Müdürü Erhan Aksu, görenlerin takdirini topladı.
Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Odunpazarı MESEM binasında tadilat çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, tulumunu giyen Odunpazarı MESEM Müdürü Müdürü Erhan Aksu'nun sıva yaptığı görüldü. İskelede çalışma yaparken fotoğraflanan Müdür Aksu'nun bu davranışı takdirle karşılandı. Aksu'nun bugün ise fayans döşeyerek tadilata devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?