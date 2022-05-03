Eskişehir'de mezarlıklarda bayram yoğunluğu - Son Dakika
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Eskişehir'de mezarlıklarda bayram yoğunluğu

03.05.2022 00:58
Eskişehir'de mezarlıklarda bayram yoğunluğu

Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Eskişehir Asri Mezarlık'ta dün başlayan yoğunluk, bayram sabahında da devam etti. Sevdiklerinin kabirleri başında dua eden vatandaşlardan bazıları mezarları temizlerken, bazıları da kabirlere ekilen çiçekleri suladı. Mezarlıktaki hareketlilik dron ile görüntülendi.

"Onların mezarlarını temizliyorum, çiçekler ekiyorum"

Vefat eden aile üyelerini ve diğer yakınlarını ziyarete gelen 59 yaşındaki Yüksel Dumlu, "Annemi, babamı, ablamı ve diğer yakınlarımı ziyarete geldim. Onların mezarlarını temizliyorum, çiçekler dikiyorum. Bütün vefat edenlerimizin ruhuna Fatiha okuyoruz, dualarımızı ediyoruz. Allah kabul eder inşallah. Bizi bugünlere kavuşturan Allah'ım inşallah bütün Müslüman alemini yeni bayramlara da kavuşturur" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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Ramazan Bayramı, Eskişehir, Bayram, dua, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir'de mezarlıklarda bayram yoğunluğu - Son Dakika


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