Eskişehir\'de Mülteci Çalışmaları Değerlendirildi

Almanya'nın Bavyera Bölgesi'nde mülteci ve göçmenlere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında görev yapan sosyal hizmet uzmanları, Erasmus İş Başı ve Gözlem Projesi kapsamında Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ile bir araya geldi.

Göç ve mülteci çalışmalarını yerinde incelemek üzere Eskişehir'e gelen heyet, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu ve İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Turan ile birlikte Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti. Eskişehir Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Eskişehir'de göçmen ve uluslararası koruma kapsamındaki bireylere yönelik sunulan hizmetler, sosyal uyum çalışmaları ve kurumlar arası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Heyet üyeleri, Eskişehir'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, kendi ülkelerindeki uygulamalara ilişkin deneyimlerini de paylaştı.

Vali Yılmaz, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, uluslararası iş birliklerinin bilgi ve tecrübe paylaşımına önemli katkılar sağladığını belirtti. - ESKİŞEHİR