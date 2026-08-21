Eskişehir'de Orman Yangını Teyakkuzu - Son Dakika
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Eskişehir'de Orman Yangını Teyakkuzu

Eskişehir\'de Orman Yangını Teyakkuzu
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Eskişehir ve Afyonkarahisar’da sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riski arttı, teyakkuz ilan edildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanı içinde bulunan Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde aşırı sıcaklar beklendiğinden orman yangınları açısından teyakkuz durumu ilan edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine ve risk haritasına göre, 21-24 Ağustos günleri hava sıcaklığı 37 dereceleri görecek. Rüzgarın yüksek ve nemin düşük olacağı tahmini ile orman yangınları için risk düzeyi üst seviyeye çıkarıldı. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, teşkilatına ve vatandaşlara ayrı ayrı uyarılarda bulundu.

Yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler hazır

Müdür Ataş, personeline yaptığı uyarılarda; yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözlerin hazır, görevi başında ve teyakkuz halinde olmalarını, ilk müdahale araçları ile devriye gezilmesini, orman içi ve bitişiği mahallelerde anonslar yapılarak halkın uyarılmasını, yangın gözetleme kulelerinde kesintisiz gözetleme yapılmasını yarım saatte bir yangın harekat merkezine rapor verilmesini, jandarma ile işbirliği halinde anız yakanların, kıvılcım çıkarma riski olan tarım makinelerinin ve kaynak makinelerinin kullanımının sıkı takip edilmesini, kurallara uymayanlar hakkında idari işlem yapılması talimatını verdi. Bölge Müdürü Rifat Ataş, vatandaşlardan ise izin verilen alanlar dışında piknik yapmamalarını, ormana yakın yerlerde dilek balonu ve havai fişek atmamalarını, biçerdöver, balya makinesi gibi araçların yanında mutlaka su tankeri bulundurmalarını, çobanların ateş yakmamalarını, bahçe temizliği yapılmamasını ve bir duman görüldüğünde 112 acil ihbar hattına bilgi verilmesini istedi. Ataş ayrıca, ormana giriş yasağının 15 Ekim tarihine kadar devam ettiğini hatırlattı.

2026 yılı içinde Eskişehir ilinde 8 orman yangını meydana gelmiş ve 2 hektarlık alan zarar görmüştü. Ayrıca, 18 adet kırsal alan yangını meydana gelmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Orman Yangını Teyakkuzu - Son Dakika

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