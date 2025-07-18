Eskişehir\'de Park Problemi

Eskişehir'de bazı sürücüler, trafiğin çift yönden aktığı sokaktaki 'Park Yasaktır' tabelasını dikkate almıyor.

Akarbaşı Mahallesi'nde bulunan Emeksiz Sokak'ta trafik çift yönden akıyor. Zaman zaman maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazalarının yaşandığı dar sokakta, önlem olarak 'Park Yasaktır' tabelası bulunuyor. Bu levhayı dikkate almayan bazı sürücüler, araçlarını çevreye park ederek sokaktaki trafiğin olumsuz yönde etkilenmesine sebep oluyor. Çevre esnafı ise, bahse konu sokakta böyle bir tabela bulunmaması gerektiğini savunuyor. Bölgede bir otopark olmadığını öne süren esnaf, çevre sokaklarda da park yapılacak yer bulunmadığını belirtiyor.

Mahalle sakinleri, yaşanan tartışmalı sorunla ilgili çözüm üretilmesini bekliyor. - ESKİŞEHİR