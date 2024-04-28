Eskişehir\'de Pazar Kahvaltılarında Sıcak Simit Kuyruğu

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Eskişehir'de pazar kahvaltılarında adeta bir gelenek haline gelen sıcak simit, fırın önlerinde uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu.

Sabah saatlerinde fırın önlerinde oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti. Bir klasik haline gelen sıcak simidi pazar günü kahvaltı sofralarından eksik etmek istemeyen vatandaşlar, fırıncıların işlerini yoğunlaştırdı. Sabah erken saatlerinden öğle saatlerine kadar devam ettiği görülen kuyruğa giren vatandaşlar dakikalarca beklemeyi göze alırken, fırın işletmeleri müşterilerine ürünlerini yetiştirebilmek için hiç dinlenmeden üretime devam etti. - ESKİŞEHİR