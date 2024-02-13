Eskişehir'de Pazarcılar, Sıcak Havaların Satışları Artırdığını Belirtti - Son Dakika
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Eskişehir'de Pazarcılar, Sıcak Havaların Satışları Artırdığını Belirtti

Eskişehir\'de Pazarcılar, Sıcak Havaların Satışları Artırdığını Belirtti

Eskişehir'de kış mevsiminde olunmasına rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi pazarcı esnafını rahatlattı. Esnaf, hava sıcaklıklarının normal seyretmesi sebebi ile daha çok vatandaşın semt pazarlarına geldiğini ve satışların artığı, ısınma problemi de yaşamadıklarını belirtiyor.

13.02.2024 11:00  Güncelleme: 11:20
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Eskişehir'de kış mevsiminde olunmasına rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi pazarcı esnafını rahatlattı. Esnaf, hava sıcaklıklarının normal seyretmesi sebebi ile daha çok vatandaşın semt pazarlarına geldiğini ve satışların artığı, ısınma problemi de yaşamadıklarını belirtiyor.

Odunpazarı ilçesinde bulunan ve her gün farklı mahalle ve sokakta kurulan semt pazarlarında bulunan esnaf, son günlerde hallerinden memnun olduklarını ifade etti. Pazarda kabak satan pazarcı esnafı Uğur Diker, havanın son günlerde güzel olduğunu, hava sıcaklığının eski derecelerden artı derecelere çıkmasıyla vatandaşları dışarı pazara gelmeye teşvik ettiğini söyledi. Diker, ayrıca, son bir hafta havaların ısınmasıyla satışların arttığını da belirtti.

"Günde 20 çay yerine 10 çay içmeye başladık"

Pazarcı esnafı Uğur Diker, vatandaşlar son zamanlarda Eskişehir'de son bahar havasına sahip olduğunu söyledi. Diker, "Son bir haftadır işlerimiz güzel, havalar soğuk olduğunda kimse pek gelmiyordu. Ama son günlerde havaların ısınmayla vatandaşlar pazara daha çok gelmeye başladı. Ayrıca eskiden yani bir hafta önce ısınmak için ateş yakardık. Şimdi ise ateş yerine normal kışlık kıyafetler yetiyor. Günde 20 çay yerine 10 çay içmeye başladık. Keşke her kış böyle olsa" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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