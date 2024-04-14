Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda yüzme tehlikesi - Son Dakika
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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda yüzme tehlikesi

Eskişehir\'de Porsuk Çayı\'nda yüzme tehlikesi

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Porsuk Çayı'nda yüzerek serinlemeye çalışan çocukların tehlikeli hareketleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen çocuklar kuralları umursamayarak suya girdi.

14.04.2024 15:40  Güncelleme: 15:44
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Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Porsuk Çayı'nda yüzerek serinlemeye çalışan çocukların tehlikeli hareketleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları her geçen gün artıyor. Bugün de hava sıcaklığı 26 dereceye kadar yükselirken, bunalan ve serinlemek isteyen 3 çocuk yüzmek için Porsuk Çayı'na girdi. Normalde yasak ve tehlikeli olmasına rağmen eğlence uğruna kuralları umursamayan çocuklar çevredeki vatandaşların endişelenmesine neden olurken, suyun kenarında oturan bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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