Eskişehir\'de sağanak yağmur sırasında Porsuk Çayı\'nda yüzen vatandaş şaşkınlık yarattı

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Eskişehir'de etkili olan kuvvetli sağanak yağmur sırasında herkes ıslanmamak için sığınacak yer ararken, üstünü başını çıkartıp canını hiçe sayarak Porsuk Çayı'nda yüzen vatandaş görenleri hayrete düşürdü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün uyarısı sonrası bugün Eskişehir'de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar, kentin bazı noktalarında günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen yağışlardan kaçmak için sığınacak yerler ararken, geçmişte onlarca kişininin boğularak hayatını kaybettiği Porsuk Çayı'nın kent merkezinde bulunan bir noktasında kimliği bilinmeyen şahıs soyunup suya girdi. Dakikalarca yüzen şahsın rahatlığı görenleri hem hayrete düşürdü hem de muhtemel bir kaza nedeniyle endişeye neden oldu. - ESKİŞEHİR