 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de şehirler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de şehirler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi

Eskişehir'de bulunan Tepebaşı İlçe Müftülüğü ve Çifteler İlçe Müftülüğü'ne bağlı camilerde sabah namazının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Eskişehir\'de şehirler için Kur\'an-ı Kerim okunup dua edildi
25.12.2023 - 10:53,
Abone Ol

Eskişehir'de bulunan Tepebaşı İlçe Müftülüğü ve Çifteler İlçe Müftülüğü'ne bağlı camilerde sabah namazının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Tepebaşı Müftülüğü Çukurhisar Mahallesi Eski Camii'nde ve Çifteler İlçe Müftülüğü'ne bağlı camilerde sabah namazının ardından terör örgütünün saldırılarında şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için bol bol dua edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çukurhisar, Eskişehir, Çifteler, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de şehirler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi - Son Dakika


12:14
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37
Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34
Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31
Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27
CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22
Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış

Son Dakika
12:14 MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34 Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31 Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27 CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22 Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
10:56 Üniversitede ''ibadethane'' gerginliği! Erdoğan'ın başdanışmanı sert çıktı, görüntüye dair inceleme başlatıldı
10:57 Altının gramı 1.932 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 12:35:59. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de şehirler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement