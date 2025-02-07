Eskişehir\'de Sigarayı Bırakanlara Teşekkür Belgesi

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Vali Hüseyin Aksoy, geçen yıl 3 bin 200 civarında vatandaşın sigarayı bırakmak üzere bu polikliniklere müracaat ettiğini ve yüzde 25'i aşan bir oranda sigarayı bırakma başarısı yakalandığını söyledi.

Valilik himayesinde '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' kapsamında, Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla sigarayı bırakan vatandaşlara teşekkür belgesi verildi. Sigarayı bırakmak için koydukları iradeden dolayı kendilerini kutlamak istediğini ifade eden Vali Aksoy, yaptığı açıklamada; "Sağlıklı yaşam için sigaradan uzak durmak oldukça önemli bir karar ve bunu hayata geçiren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Sigaradan uzak durma konusunda şehir olarak önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sigarayı bırakmak isteyenler için 9 ayrı polikliniğimiz Eskişehir'de faaliyetini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin 200 civarında vatandaşımız sigarayı bırakmak üzere bu polikliniklere müracaat etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yüzde 25'i aşan bir oranda sigarayı bırakma başarısı yakalandı. Bu noktada görev alan bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kararlılığı ortaya koyup sigarayı bırakan bütün vatandaşlarımızı kutluyorum. İlk müracaatında bunu başaramayan ama sonrasında mutlaka irade göstererek sigarayı bırakma konusunda kararlı bir tutum sergileyeceğine inandığımız vatandaşlarımızı da yeniden bu kliniklere müracaat etmeye davet ediyorum. Sağlıklı yaşam için sigaradan uzak durmak oldukça önemlidir. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve herkese sigarasız günler diliyorum." dedi.

Sigarayı bırakan vatandaşlara belgelerini takdim eden Vali Aksoy, merkezde bulunan poliklinikleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ESKİŞEHİR