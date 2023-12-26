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Eskişehir'de Soğuk Havada İçlik Talebi Artıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Soğuk Havada İçlik Talebi Artıyor

Eskişehir'de havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar yün ve termal içliklere talep ediyor. İçlik satıcıları, sağlık açısından pamuk ve yün ürünlerinin tercih edildiğini belirtiyor.

Eskişehir\'de Soğuk Havada İçlik Talebi Artıyor
26.12.2023 - 14:42,  Güncelleme: 14:46
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Eskişehir'de havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların yün ve termal içliklere talebi arttı.

Eskişehir'de vatandaşlar soğuktan korunmanın yollarını arıyor. Kimi vatandaş üşümemek için kat kat giyinirken, kimileri de çözümü yün, termal ve örgü içliklerde buluyor. Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden birisi olarak görülen içlikler, giyenlerin içini ısıtıyor.

Son yıllarda genç yaşlı demeden herkesin soğuk havalarda içlik kullanmaya başladığını ifade eden içlik satıcıları, sağlık açısından pamuk ve yün ürünlerinin tercih edildiğini belirtti. İçlik satan esnaf, havaların soğumasıyla birlikte yün içliklere talepler arttığını ifade bir esnaf, "Müşterilerimizin doğal ve ter emme özelliği olduğundan yün içlikleri tercih ediliyor. Bunların yanında ince olan ve kalın olanları var. İkisi de tercih ediliyor, ama gençler genellikle termal içlikleri seçiyorlar. Tavşan yünü olan içliklerimiz var terleme noktasında doğal olan bir ürünlerdir. İçlik fiyatları 60 lira ile 150 lira arasında değişiyor " dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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