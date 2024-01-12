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Eskişehir'de Camiler Dolunca Vatandaşlar Cuma Namazını Avluda Kıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Camiler Dolunca Vatandaşlar Cuma Namazını Avluda Kıldı

Eskişehir'de hava sıcaklığının eksi değerlere düşmesine rağmen Reşadiye Camii'nin dolu olması nedeniyle bazı vatandaşlar Cuma namazını avluda serilen örtülerin üzerinde kıldı. Montlarını ve berelerini giyen vatandaşlar, soğuğa karşı tedbir alarak namazlarını kıldılar. Bir öğrenci ise elinde seccadesiyle namaza gelerek takdir topladı.

Eskişehir\'de Camiler Dolunca Vatandaşlar Cuma Namazını Avluda Kıldı
12.01.2024 - 14:29,
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Camilerde yer bulamayan Eskişehirli bazı vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi değerlere düşmesine rağmen Cuma namazını aksatmadı.

Eskişehir'de kış mevsiminin etkileri hissediliyor. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Reşadiye Camii dolu olunca avluya serilen örtülerin üzerinde saf alarak ibadetlerini yerine getirmeye geldi. Montlarını ve berelerini giyerek soğuğa karşı tedbir alan vatandaşlar hutbenin ardından soğuk havaya rağmen namazını kıldı. Elinde seccadesiyle birlikte namaza gelen bir öğrenci ise görenlerin takdirini topladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Camiler Dolunca Vatandaşlar Cuma Namazını Avluda Kıldı - Son Dakika
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