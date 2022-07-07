Eskişehir'de taksi esnafının bayram yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de taksi esnafının bayram yoğunluğu

07.07.2022 10:19
Eskişehir'de taksi esnafının bayram yoğunluğu

Eskişehir'de bayramın yaklaşmasıyla birlikte tren seyahati ile şehre gelen insanlar taksi esnafının işlerini olumlu yönde arttırdı.

Eskişehir'de bayramın yaklaşmasıyla birlikte tren seyahati ile şehre gelen insanlar taksi esnafının işlerini olumlu yönde arttırdı.

Kurban bayramına kısa bir süre kalmasıyla vatandaşlar bayramı kutlayacakları şehirlere doğru yolculuklarına başladı. Vatandaşların büyük bir bölümü yolculuklarında tren, otobüs ve uçak gibi ulaşım araçlarını tercih ediyor. İstanbul ve Ankara arasında bir noktada bulunan Eskişehir'de ise vatandaşların çoğunluğu ise Yüksek Hızlı Treni ile yolculuk yapıyor. Günde birçok yolcu şehirden ayrılırken, büyük bir kısmı ise şehre geliyor. Tren istasyonuna yakın olan taksi duraklarında da yoğunluk hakim oluyor.

Eskişehir Tren İstasyonu'na yakın bir noktada bulunan taksi durağında çalışan Cavat Erdoğan, bayram yoğunluğundan bahsetti. Taksi şoförlerinden ziyade durakta yönlendirme yapan esnaf Erdoğan, "Bayram yoğunluğu başladı. İnsanlar Eskişehir'e dönüş yapmaya başladı. Biz daha çok gelenleri görüyoruz ama aldığımız bilgilere göre giden sayısı da azımsanmayacak düzeyde. Gelen misafirlerimiz genellikle Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nı sorup, oraya gitmek istediklerini belirtiyorlar. Bunun dışında Odunpazarı'nı gezmek isteyen çok yolcu da çok oluyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Esnaf beklediği bayram alışverişi yoğunluğunu henüz bulamadı Esnaf beklediği bayram alışverişi yoğunluğunu henüz bulamadı Edirne esnafında gurbetçi yoğunluğu Edirne esnafında gurbetçi yoğunluğu
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de taksi esnafının bayram yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:15 Fenerbahçe'den Edinson Cavani hamlesi! İstanbul'a geldi
10:10 150 liraya satılan halılar izdiham yarattı! Vatandaşların birbirleriyle yarıştığı anlar kameralara yansıdı
10:06 Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek
10:05 Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim
10:01 Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak
09:58 Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası
09:56 Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı
09:30 Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı
09:21 CHP'nin "TÜİK'e talimat mı verildi?" sorusunu Bakan Nebati yanıtladı: Söz konusu değildir
08:34 Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 10:22:46. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de taksi esnafının bayram yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement