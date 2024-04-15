Eskişehir'de Tandır Ekmeği Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Tandır Ekmeği Yoğun İlgi Görüyor

Eskişehir\'de Tandır Ekmeği Yoğun İlgi Görüyor

Eskişehir'de yoğun ilgi görmeye başlayan tandır ekmeğinin günden bin adetten fazla satıldığını belirten fırıncı Özgür Yılmaz, özellikle şeker hastaları ve kronik rahatsızlıkları olanların tandır ekmeğini daha çok tercih ettiğini söyledi. Meşe odunu ateşinde pişen tandır ekmeği, içerisinde katkı maddesi bulunmaması nedeniyle tercih ediliyor. Özellikle yaz aylarında piknikçiler tarafından sıklıkla tercih edilen tandır ekmeği, Eskişehir halkı arasında büyük bir talep görüyor.

15.04.2024 14:28  Güncelleme: 14:34
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Eskişehir'de yoğun ilgi görmeye başlayan tandır ekmeğinin günden bin adetten fazla satıldığını belirten fırıncı Özgür Yılmaz, "Şeker hastalığı ve kronik rahatsızlıkları olanlar tandır ekmeğini daha çok tercih ediyor" dedi.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıklıkla tercih edilen tandır ekmeği, Eskişehir'de de yoğun talep görüyor. Meşe odunu ateşinde tandırın içinde pişen ekmek, özellikle ileri yaştaki vatandaşların ve kronik rahatsızlığı bulunanların vazgeçilmezi oluyor. İçerisinde katkı maddesi bulunmayan tandır ekmeğinin özellikle şeker hastaları tarafından tercih edildiğini belirten Özgür Yılmaz, "Mayasız ve katkısız olduğu için somun ekmek gibi rahatsız etmiyor" dedi.

"Yaz aylarında tandır ekmeği daha çok tercih ediliyor"

Baba mesleği olan fırıncılığı çocukluğundan beri yapan 20 yaşındaki Özgür Yılmaz, tandır ekmeğin yaz aylarında yoğun şekilde tercih edildiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda Eskişehir halkı tarafından büyük bir talep var. Bu şubemizde günlük 400 ile 500 kadar tandır ekmeği satıyoruz. Diğer şubelerimizle günlük bin adeti geçiyor. Genel olarak yaz aylarında tandır ekmeği daha çok tercih ediliyor. Özellikle pikniğe gidenler alıyor. Mayasız ve katkısız olduğu için somun ekmek gibi rahatsız etmiyor. İleri yaştaki vatandaşlar daha çok tercih ediyor. Şeker hastalığı ve kronik rahatsızlıkları olanlar da somun ekmeklerin verdiği rahatsızlıktan kaçınmak için tandık ekmeğini tercih ediyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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