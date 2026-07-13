Eskişehir'de Tarım Alanları Tehlikede

(ESKİŞEHİR) - TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder, Esence Altın-Gümüş Maden Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Projesi'nin faaliyete geçmesi halinde ova statüsündeki değerli tarım alanının madencilik faaliyetlerine feda edileceğini söyledi.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri, projeye ilişkin 22 Temmuz'daki halkın katılımı toplantısı öncesinde bölge halkıyla bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Güder, burada yaptığı açıklamada, bölgenin 52 bin hektarlık alanıyla ilin en büyük ovası olduğunu ve 2017'de "Büyük Ova Koruma Alanı" statüsüne alındığını ifade etti.

Bu statünün, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon riski bulunan ve amaç dışı kullanıma açılmaması gereken alan anlamına geldiğini bildiren Güder, "Türkiye'de bu statüde yaklaşık 440 ova bulunuyor ve bu sayının 500'e çıkarılması hedefleniyor. En fazla büyük ova Konya'da bulunurken, Eskişehir de bu konuda öne çıkan illerden biri" dedi.

Proje alanının Eskişehir kent merkezine 42, Alpu ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre; Esence Mahallesi'ne 245, Uyuzhamam Mahallesi'ne 670, Aktepe Mahallesi'ne ise 2 bin 336 metre uzaklıkta bulunduğunu aktaran Güder, "Eskişehir'in en büyük ovasını oluşturan büyük ova statüsündeki tarım parselleri bu bölgede yer alıyor. 22 Temmuz tarihinde saat 10.00'da halkın bilgilendirme toplantısı burada yapılacak. Tüm mahalle sakinlerini, ilgilileri ve yetkilileri bu toplantıya bekliyoruz" diye konuştu.

"GIDAYA VE SUYA KENDİ ELİMİZLE ZARAR VERMİŞ OLACAĞIZ"

Bölgenin özellikle buğday, arpa, mısır, şeker pancarı ve kuru soğan üretimi açısından zengin olduğunu belirten Güder, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hatta burada kuru soğan deposu olarak kullanılan tesis de bulunuyor. Eğer açık ocak yöntemiyle altın ve gümüş madeni faaliyete geçerse, oluşacak toz, duman ve partiküller bu ürünlerin yaprak yüzeylerini ve stomalarını kaplayacak. Bunun sonucunda bitkiler fotosentez yapamayacak. Özellikle mısırın püskül ve döllenme döneminde ciddi zararlar oluşacak. Hem verim kaybı hem de kalite kaybı yaşanacak. Sürekli gıda güvenliğini konuştuğumuz bir dönemde, Alpu Ovası'nda bu proje gerçekleşirse hem gıdaya hem de suya kendi elimizle zarar vermiş olacağız."

Bunun dışında ÇED-1 ve ÇED-2 alanları arasında bulunan çayır ve mera alanları da zarar görecek. Bölgede hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Meraların zarar görmesiyle birlikte hayvanların otlatılması da ciddi şekilde etkilenecek. Bu durum hem hayvansal üretimin verimini hem de kalitesini düşürecek. Geri dönüşü zor bir süreci kendi elimizle başlatmış olacağız. Özellikle mısır üretimi konusunda bunu daha net söyleyebilirim. Bölgede mısır ekimi yapılan tarlaları da gördük. Patlatmalar ve oluşacak toz nedeniyle koçanlar da zarar görecek. Böylece Eskişehir adına büyük ova statüsündeki bu değerli tarım alanını madencilik faaliyetlerine feda etmiş olacağız.

"MADEN DEMEK SU KAYNAKLARININ KAYBEDİLMESİ DEMEK"

Projeye baktığımızda açık ocak alanı parsellerin hemen yanında yer alıyor. Bunun yanı sıra kırma-eleme tesisi ve pasa depolama alanı da bölgenin önemli bir bölümünü kapsıyor. Su kaynaklarına baktığımızda ise yeraltı sularının da ciddi şekilde etkileneceğini görüyoruz. Görüştüğümüz bir çiftçi, 'Eskiden mahallemizde 25-30 metrede suya ulaşıyorduk, bugün ise ancak 300 metrede su bulabiliyoruz' dedi. Yeraltı sularının her geçen gün daha derine indiği bir dönemdeyiz. Eğer Esence Altın-Gümüş Madeni ve kırma-eleme tesisi açık ocak işletmeciliğiyle faaliyete geçerse, bugün 300 metrelerden çıkarılan suyun da tamamen kaybolması riskiyle karşı karşıya kalacağız. Bu da bölgenin su kaynaklarını kaybetmesi anlamına geliyor."