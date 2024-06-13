Eskişehir'de Tarla Günü düzenlendi, 12 yeni buğday çeşidi tanıtıldı

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Eskişehir'de İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tarla Günü'nde 12 buğday çeşidinin tanıtımı gerçekleştirildi.

İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal programın açılışında yaptığı konuşmada, "Tarla Günü etkinliğimize geldiğiniz, bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Demonstrasyonunu gerçekleştirdiğimiz buğdaylar şu anda çok güzel gözüküyor. Buradaki amacımız birim alandan maksimum verim elde etmek. Ekilişini gerçekleştirdiğimiz bu çeşitlerin hepsinin gelişimini çiftçilerimize gösterebilmek istiyoruz. Bunun gibi geçmişte de birçok Tarla Günü yaptık. Böyle etkinlikleri çok önemsiyoruz. Aynı zamanda bugün paydaşlarımızla, enstitümüzle, çiftçilerimizle, üniversiteden hocalarımızla, öğrencilerimizle ve katılımcılarımızın hepsiyle fikir alışverişinde bulunduk. Tarla Günü etkinliğimizin faydalı sonuçlar vermesini temenni ediyorum. Programımıza katılım gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.

"Yapılan bu çalışma ile çiftçilerimiz buğday çeşitlerinin gelişimlerini ve verimlerini birebir görme imkanı buluyorlar"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Bölgede en verimli buğday çeşidinin ortaya çıkarılması için 11 yerli, 1 yabancı buğday çeşidinin ekimi yapıldı. Yapılan bu çalışma ile çiftçilerimiz buğday çeşitlerinin gelişimlerini ve verimlerini birebir görme imkanı buluyorlar. Çalışmanın sonucuna göre en verimli çeşidi seçerek tarlalarına ekebilecekler. Bizde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' çerçevesinde hazırlayacağımız alt proje ile çiftçimizin karar verdiği buğday çeşidini önümüzdeki ekim sezonunda tedarik edecek ve hibe ile yetiştiricilerimize destek olacağız inşallah. Tarla Günü'müzün gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gerçekleştirilen bu demonstrasyon faaliyetinin çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yeni tescil edilmiş 12 çeşit buğdayın tanıtımı gerçekleştirildi

İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Rüstem Metin tarafından gerçekleştirilen sunumda ise; Selçuklu, Tuğra, Selamibey, Yavuz, Erbaş, Kürşad, Mete, Şanlı, Çavuş, Basilio, Yunus ve Nacibey isimli ilçede daha önce üretimi gerçekleştirilmemiş, yüksek verimli ve yeni tescil edilmiş 12 çeşit buğdayın tanıtımı gerçekleştirildi. İlçenin iklimi, toprak yapısı ve yetiştirme şartlarında aynı tarla üzerine ekimi gerçekleştirilen buğday çeşitlerinin verimlerinin belirlenmesi ve çiftçilere tanıtılması amacıyla kurulan demonstrasyon alanlarında gelişimleri izlendi ve yapılan etkinlikte gelişim farklılıkları katılımcılara anlatıldı.

Buğday çeşitleri ilerleyen süreçte hasat edilerek verimleri karşılaştırılacak ve en verimli çeşit belirlenecek.

Tarla Günü'ne İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Koyuncu, İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü birim amirleri ve teknik personel, İnönü ilçesi kurum amirleri ve temsilcileri, ESOGÜ Ziraat Fakültesinde görevli öğretim üyeleri, Ziraat Fakültesi öğrencileri ve çiftçiler katıldı. - ESKİŞEHİR