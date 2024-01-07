Eskişehir\'de Tehlikeli Elektrikli Bisiklet Hareketleri

Eskişehir'de elektrikli bisikletlerinin park ayaklığıyla kıvılcımlar çıkartarak tehlikeli hareketler yapan gençler hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı.

Eskişehir'de 2 genç, elektrikli bisikletleriyle yolun ortasında park ayaklıklarını zemine sürterek kıvılcımlar çıkarttı. Hem kendi canlarını hem de çevreyi riske atacak hareketler yapan gençler seyir halindeyken cep telefonunu birbirlerine vererek o anları kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan videoyu görenler gençlere tepki gösterirken, şans eseri bir kaza yaşanmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR