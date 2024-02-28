Eskişehir\'de Terzilik Yapan Esnaf İşlerin Durgun Olduğunu Söylüyor

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Eskişehir'de terzilik yapan esnaf, bu kış ayında işlerinin önceki dönemlere göre daha durgun olduğunu söyledi.

Zaman zaman sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıktığı ancak genel olarak soğuk havanın hissedildiği Eskişehir'de terzi esnafı durgunluk yaşıyor. Kış aylarında genellikle giysi tadilatına taleplerin artması nedeniyle işleri yoğunlaşan terziler, bu yıl beklemedikleri düzeyde bir durgunluk yaşadıklarını belirtti. Son yıllarda işlerin mevsimsel olarak hareketlenmesinden ziyade alışveriş merkezlerinin indirim dönemlerinin gelmesiyle yoğunluk yaşandığını dile getiren esnaf, vatandaşların terzilere artık daha az talep gösterdiğini söyledi.

"Bu sene ekstra bir durgunluk var"

Eskişehir'de terzilik yapan Beyhan Küpeli, son dönemlerde işlerinin durgun olduğunu söyledi. Önceki yıllardaki kış aylarında işlerin hiç bu kadar yavaşlamadığını ifade eden Küpeli, "Bu sene ekstra bir durgunluk var. Vatandaşlar genellikle tadilat yaptırırlar ama giyecek bir şey almadıkları zaman neyi diktirecekler? Mağazalara gidince ürünler çok iç açıcı bir fiyatta değil. Artık indirimler başlayınca işlerimiz hareketleniyor. Fiyatlarımızı uygun tutmaya çalışıyoruz. Geçen seneki listenin çok çok aşağısında yapıyoruz. Şahsen bu mesleği ev geçindirmek için değil, hobi olsun diye yapıyorum. Artık terzilik eskisi gibi bir meslek değil. Bu işi yaparak ev geçindirmek zor" dedi. - ESKİŞEHİR