Eskişehir'de Test Uçuşu Duyuruldu

Eskişehir'de yarın test uçuşu gerçekleştirileceği duyuruldu.

Duyuru, Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlandı. 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yarın gün içerisinde test uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 21.07.2026 tarihinde (Yarın) 10.00-17.00 saatleri arasında test uçuşu gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR