Eskişehir'de Tramvay Gece Seferleri 10-11 Mart'ta Durdurulacak - Son Dakika
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Eskişehir'de Tramvay Gece Seferleri 10-11 Mart'ta Durdurulacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tramvaylarda yer alan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 10-11 Mart 2025 tarihlerinde gece seferlerinin yapılamayacağını duyurdu. Vatandaşlara alternatif ulaşım planları yapmaları çağrısında bulunuldu.

07.03.2025 14:37
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tramvaylarda ve hatlarda düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 10-11 Mart 2025 tarihlerinde tramvay gece seferlerinin geçici olarak yapılamayacağını duyurdu.

Eskişehirlilerin ulaşımda 20 yıldır güvenle tercih ettiği ESTRAM' da bakım ve onarım çalışması yapılacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Şehir içi toplu ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında, 10-11 Mart 2025 tarihlerinde (Pazarı pazartesiye ve pazartesiyi salıya bağlayan geceler) tramvay gece seferleri geçici olarak durdurulacaktır. Toplu taşıma hizmetinin güvenliğini artırmaya yönelik yaptığımız bakım ve onarım çalışmalarımız nedeniyle hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için önceden alternatif planları yapmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlar gece otobüs ring hattı seferleri güzergah ve saat bilgilerine, www.eskisehir.bel.tr adresinden ve ESTRAM mobil uygulamasından ulaşabilecekler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Tramvay Gece Seferleri 10-11 Mart'ta Durdurulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Tramvay Gece Seferleri 10-11 Mart'ta Durdurulacak - Son Dakika
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