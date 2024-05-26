Eskişehir\'e gelen turistler köprülerde yoğunluk oluşturdu

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Eskişehir'e gelen turistler kentin birçok yerinde yoğunluk meydana gelirken, Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde fotoğraf çekimi için sıralar oluştu.

Ülke genelinde havaların ısınmasıyla beraber, hafta sonunu Eskişehir'e gelerek değerlendiren birçok kişi kentin bazı bölgelerinde yoğunluğa sebep oldu. Porsuk Çayı'nda fotoğraf çekilebilmek için adete sıraya giren turistlerin yoğunluğundan dolayı vatandaşlar köprüden geçmek için beklemek zorunda kaldı. Şehrin simgelerinden olan Porsuk Çayı'nda seyahat edebilmek için uzun gondol ve bot sırası oluşturan turistlerin görüntüsü dikkat çekti. - ESKİŞEHİR