Eskişehir\'de Uçurtma Şenliği ile Dünya Göçmen Kuşlar Günü Kutlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin Dünya Göçmen Kuşlar Günü kapsamında ev sahipliği yaptığı etkinlikte, "Uçurtmalar Gökyüzüne, Kuşlar Özgürlüğe!" sloganıyla düzenlenen uçurtma şenliği, doğaseverleri ve aileleri bir araya getirdi.

Bu yılki teması "Kuş Dostu Şehirler ve Topluluklar Oluşturmak" olan Dünya Göçmen Kuşlar Günü, insanların ve kuşların birlikte, sağlıklı bir yaşam alanı paylaşabilmesinin önemine dikkat çekti. Etkinlikte göçmen kuşların olağanüstü yolculuklarına vurgu yapılırken, doğanın dengesine katkıları da hatırlatıldı. Rengarenk uçurtmaların gökyüzünü süslediği şenlikte, çocuklar kadar yetişkinler de büyük keyif yaşadı. Etkinlikte aynı zamanda kuş gözlemi, bilgilendirme stantları ve doğa temalı atölyeler de yer aldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür farkındalık etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, herkesi doğaya ve yaban hayatına daha duyarlı olmaya davet etti. - ESKİŞEHİR