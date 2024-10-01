Eskişehir\'de Üniversite Güvenlik Toplantısı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen 2024-2025 Akademik Yılı Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı'nda güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçirilmesi için alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Aksoy, üniversitelerin huzuru ve güvenliği için yapılması gereken çalışmaların iş birliği çerçevesinde planlanacağını belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçirmesi için gereken bütün tedbirleri hep birlikte alacağız. İlimizde birbirinden değerli 3 üniversitemiz bulunmaktadır. Bu çerçevede, üniversiteler ile üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda ve üniversite çevresinde meydana gelebilecek olaylara karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ile huzurlu bir eğitim ortamının devam ettirilmesi için yapılacak çalışmaları değerlendireceğiz. Yeni akademik yılın rahat ve huzurlu bir şekilde hem öğrencilerimiz hem üniversitelerimiz açısından başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Toplantıda, üniversitelerin çevresi ve öğrenci güvenliğine yönelik yapılması gerekenler hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı. - ESKİŞEHİR