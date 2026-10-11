Eskişehir'de Vali Yılmaz ve Destici, 820 yıllık Selçuklu köyünde bağ bozumu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Vali Yılmaz ve Destici, 820 yıllık Selçuklu köyünde bağ bozumu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de Vali Yılmaz ve Destici, 820 yıllık Selçuklu köyünde bağ bozumu yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Günyüzü'ndeki Gecek Mahallesi'nde düzenlenen bağ bozumu programına il protokolü ve siyasi temsilciler katıldı. Yaklaşık 820 yıllık Selçuklu köyündeki etkinlikte Vali Erdinç Yılmaz ve BBP Genel Başkanı Destici üzüm hasadı yapıp pekmez kazanlarını inceledi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel bağ bozumu programında il protokolü ve siyasi temsilciler bir araya gelerek üzüm hasadı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 820 yıllık geçmişe sahip tarihi Selçuklu köyü Gecek Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe; Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindeki heyet katıldı.

"Topraklarımızda bereketin eksik olmamasını temenni ediyoruz"

Programda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin daveti üzerine Gecek Mahallesi'ndeki bağ bozumuna katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Üzüm toplama faaliyetinin ardından dileklerini paylaşan Vali Yılmaz, "Üzümlerimizi topladık. Bereketli olmasını diliyoruz. Topraklarımızda bu bereketin hiç eksik olmamasını temenni ediyoruz. Sayın Başkanımıza bizleri bu etkinliğe davet ettiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bağcılık kültürünü yaşatmaya devam ediyoruz"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise Gecek Mahallesi'nin köklü tarihine ve bağcılığın bölgedeki önemine değindi. Bağcılığın yörenin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Destici, kültürün yaşatılmasının gerekliliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Gecek Mahallesi yaklaşık 820 yıllık geçmişe sahip tarihi bir Selçuklu köyüdür. Bağcılık kültürünü yaşatmaya devam ediyoruz. Üzüm; yaprağından meyvesine, kurusundan pekmezine kadar farklı şekillerde değerlendiriliyor. Bu yıl üzüm başta olmak üzere tarımsal üretimde bereketli bir sezon yaşanıyor."

Bağ bozumunun hayırlı olmasını dileyen Destici, katılım sağlayan heyete ve misafirlere teşekkür etti.

Geleneksel pekmezin tadına baktılar

Protokol üyeleri, bağlarda gerçekleştirilen üzüm hasadının ardından gün boyunca geleneksel yöntemlerle kaynatılarak hazırlanan pekmez kazanlarının başına geçti. Vali Yılmaz ve beraberindeki heyet, taze toplanan üzümlerden elde edilen geleneksel pekmezin tadına bakarak incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA
Büyük Birlik PartisiYerel HaberlerErdinç YılmazKültür SanatEskişehirSelçukluPolitikaGünyüzüGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede 187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
17:11
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman’dan Özgür Özel’e “Siyasi zübük ve dolandırıcı“ suçlaması
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan Özgür Özel'e "Siyasi zübük ve dolandırıcı" suçlaması
17:09
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
16:59
Bakan Gürlek 8 aylık bilançoyu açıkladı: 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek 8 aylık bilançoyu açıkladı: 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 şüpheli tutuklandı
16:45
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek
Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
16:21
MHP konvoyunda kaza Milletvekili Zuhal Karakoç yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti
MHP konvoyunda kaza! Milletvekili Zuhal Karakoç yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti
15:49
Suudi Arabistan’dan ağır misilleme 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 17:30:32. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Vali Yılmaz ve Destici, 820 yıllık Selçuklu köyünde bağ bozumu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei