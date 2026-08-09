Eskişehir\'de Vatandaşlar Eski Koltukla Otobüs Bekliyor

Eskişehir'in kırsal Akçakaya Mahallesi'nde vatandaşlar, otobüs durağı olmaması nedeniyle çareyi yol kenarına eski bir koltuk koymakta buldu.

Kırsal bölgede yol üzerinde herhangi bir kapalı durak veya oturma alanı bulunmaması üzerine harekete geçen Akçakaya Mahallesi sakinleri, evde kullanılmayan eski bir koltuğu otobüs güzergahına taşıdı. Otobüs ve minibüs saatlerini yol kenarındaki koltukta oturarak bekleyen vatandaşların ilginç çözümü, yoldan geçen sürücülerin ve çevredekilerin dikkatini çekti.