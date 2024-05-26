Eskişehir\'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Kanlıkavak Parkı\'na akın etti

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Eskişehir'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, pazar gününü güzel bir şekilde değerlendirebilmek adına Kanlıkavak Parkı'na akın etti.

Hava sıcaklığı kent genelinde 21 dereceye ulaşırken açık havayı gören vatandaşlar, haftalık izinlerini verimli bir şekilde geçirebilmek adına Kanlıkavak Parkı'na akın etti. Odunpazarı İlçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki parkta bulunan masalarda oturanların yanı sıra, bazı vatandaşlar ise kamp sandalyelerine ve yere oturarak zaman geçirdi. Aileleriyle güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler, son zamanlarda yağışlı havalar sebebiyle dışarıda zaman geçiremediklerini belirtti. Ancak bugünkü havayı güzel bulduklarını belirten vatandaşlar, özledikleri güneşli havaya kavuştukları için mutlu olduklarını dile getirdi. - ESKİŞEHİR