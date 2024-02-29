Yaban domuzlarıyla mücadelede gebelik ve doğum dönemleri dikkate alınacak - Son Dakika
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Yaban domuzlarıyla mücadelede gebelik ve doğum dönemleri dikkate alınacak

Yaban domuzlarıyla mücadelede gebelik ve doğum dönemleri dikkate alınacak

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai mücadele çerçevesinde, yaban domuzları zararı ile mücadelenin gebelik ve doğum dönemlerinin dikkate alınarak 15 Mayıs 2024 tarihine kadar yasaklandığını bildirdi. Yaban domuzlarının tarım alanlarına verdiği zararın önlenmesi amacıyla yapılan açıklamada, 2023 yılında 30 bin 520 dekar tarım alanında 43 milyon 396 bin 950 TL zarar oluştuğu belirtildi.

29.02.2024 17:33
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, zirai mücadele çerçevesinde, 18 Şubat 2024 Pazar günü akşamından itibaren yaban domuzları zararı ile mücadelenin gebelik ve doğum dönemlerinin dikkate alınarak 15 Mayıs 2024 tarihine kadar yasaklandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde tarım alanlarında çiftçilerin bin bir zahmetle emek vererek yetiştirdiği ürünlere zarar veren yaban domuzlarının kontrol altına alınması ve zararların en aza indirilmesi amacıyla popülasyonlarının arttığı tespit edilen alanlarda tarımsal ürünlerin korunması amacıyla yaban domuzu ile mücadeleye izin verildiği, ancak gebelik ve doğum dönemlerinin dikkate alınarak 15 Mayıs 2024 tarihine kadar bu iznin kaldırıldığı bildirildi. Çiftçilerin beyanlarına istinaden, teknik ekiplerin yaptığı inceleme ve kontrollerde yaban domuzu popülasyonunun hızla arttığı belirlendi. Yaban domuzlarının ayrıca 2023 yılında 30 bin 520 dekar tarım alanında zarar oluşturduğu ve tespit edilen bu zararın maddi değerinin 43 milyon 396 bin 950 TL olduğu vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Hayvan Hakları, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaban domuzlarıyla mücadelede gebelik ve doğum dönemleri dikkate alınacak - Son Dakika
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