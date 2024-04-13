Eskişehir'de havaların ısınmasıyla beraber yaz meyveleri tezgahtaki yerini aldı.
Bahar aylarını gelmesiyle pazar ve manav tezgahlarında karpuz, kavun ve çilek yaz meyveleri yerini almaya başladı. Eskişehir'de manavlık yapan Murat Kestel, yaz meyvelerinin fiyatlarının şu an için yüksek olduğunu 10-15 gün sonra ise fiyatlarının düşeceğini dile getirdi. Kestel, yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan karpuzun 35-40 lira, kavun fiyatlarının ise 60-70 lira olduğunu da belirtti.
"Fiyatlar düşecek"
İyi bir karpuz ve kavunun nasıl seçileceğini de belirten Murat Kestel, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Bunların hepsi turfanda ürünler, zamanla hepsinin fiyatı düşecek haliyle şu an için fiyatları yüksek ürünlerin fiyatları 150 ile 200 TL arasında değişiyor. 1 hafta 10 gün sonra fiyatları 50-60 bandına düşecektir. Karpuz yaklaşık 15-20 gündür elimizde var, kavunlar da yeni yeni çıkıyor. Şu anki kavunlar fiyatı düşük çünkü boyutları normallerine göre küçük bu sebeple de fiyatları düşük tutuluyor. Normalde kavun 2-3 kilogram ağırlığında oluyor ve haliyle fiyatı da tutuyor."
"Karpuzun tok bir sesi olursa içi boştur"
Esnaf Murat Kestel meyvelerin nasıl seçilmesi konusunda ise "Şu an için karpuz revaçta biraz da sıcaklıklar da arttı ya karpuz da iyi kötü ferahlatıyor. İçi tın bir ses yaparsa da karpuzun içi beyazdır. Yıllardır alan insan onu bilir. Aşırı büyük saplarına da bakacaksın şu an için en iyileri yeşil saplılardır. Genelde ise sapı kuruya yakın olana bakacaksınız. Kavunda ise altına bakacaksın dibini koklayacaksın derler ya onun gibi işte hafif ve yumuşak olacak. Başkasına bakamazsın zaten genelde satan esnaf bilir, vatandaş pek bilemez. Fiyat aralıkları ise en düşük olan karpuz 35-40 TL civarında, Kavun ise 60-70 TL civarında seyrediyor, çilek de 50-60 TL bandında dolanıyor, bademin ise yüksek 150 ile 200 TL arasında geçiyor" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Yaz Meyveleri Tezgahlarda Yerini Aldı - Son Dakika
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