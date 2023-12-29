Eskişehir\'de Yeni Yıl Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin aralarında kreş öğrencileri ve özel bireylerin de hizmet aldığı eğitim merkezlerinde düzenlenen yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hakları Birimi, Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi ve Es Çocuk Evi'nde düzenlenen renkli etkinliklerde yeni yıl coşkusu yaşandı.

İlk olarak Çocuk Hakları Birimi'nde yeni yıl kutlaması düzenlendi. Şapkalar ve maskelerle sulu boya resim atölyesinde yeni yıl resimlerini oluşturan minikler daha sonra üzerinde "Hoş Geldin 2024 Mutlu Yıllar" yazılı pastayı kestiler.

Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nden hizmet alan özel bireyler de düzenlenen etkinlikte yeni yılın gelişini kutladılar. Müzikler eşliğinde oyunlar oynayan özel bireyler, eğlence sonrası Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın ile birlikte yeni yıl pastasını kestiler. Kargın ayrıca özel bireylere yeni yıl hediyelerini takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ve okul öncesi eğitimi veren Es Çocuk Evi'nde de yeni yıl büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamada geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptıkları kıyafetlerle müzik eşliğinde gösteri yapan minikler, yeni yıl şiirleri okuyarak pasta kestiler.

Renkli kutlamalar, çektirilen fotoğraflarla tamamlandı.