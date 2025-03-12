Eskişehir\'de Yere Sigara İzmari Atılmasına Yasak Getirildi

Eskişehir'de yere sigara izmariti atılmasının yasaklanması nedeniyle dükkanın önündeki bankın üzerine "Yere izmarit atmayın. Cezası vardır" yazılı bir uyarı yapıştıran esnaf, vatandaşların yasağı dikkate almadığını belirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi'nin ortak kararı çerçevesinde, kent merkezinde yere sigara izmariti atanlara 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacağı geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Belediyelere bağlı ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları sürerken, Dilekli Sokak üzerindeki bir banka uyarı yazısı yapıştırıldı. Üzerinde, "Yere izmarit atmayın. Cezası vardır" ifadeleri bulunan ilginç uyarı görenlerin dikkatini çekti. Vatandaşların ceza yememesi için bu uyarıyı yazdıklarını dile getiren esnaf, çoğu kişinin yasağı dikkate almadığını ve kimsenin kendilerine teşekkür etmediğini söyledi.

"Farkındalık oluşturmak için bu yazıyı yazdık ama hala yere izmarit atıyorlar"

Dükkanlarının önünde bulunan uyarı yazısıyla ilgili konuşan esnaf çırağı Ahmet Utku Saraç, "Yere izmarit atılmaması için ve kaldırımların kirlenmemesi için bir karar alınmıştı. Hiç kimse bu karara karşılık bir şey yapmıyor, duyarlılık göstermiyor. Biz de farkındalık oluşturmak için bu yazıyı yazdık ama hala yere izmarit atıyorlar. Bence sokaklara daha fazla çöp kutusu ve benzeri eşyalar konulmalı. İnsanların ceza yemesin diye bu yazıyı yazdık. Çoğu kişi yazıyı görmüyor bile" dedi. - ESKİŞEHİR