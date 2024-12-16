Eskişehir'deki Kasap Soğukta Sağlığını Koruyor - Son Dakika
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Eskişehir'deki Kasap Soğukta Sağlığını Koruyor

Eskişehir\'deki Kasap Soğukta Sağlığını Koruyor

Kadir Şen, soğuk hava şartlarında etlerin bozulmaması için eksi 3 derecede çalışıyor.

16.12.2024 10:05
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Eskişehir'de kasaplık yapan Kadir Şen, soğuk hava şartlarında sıfırın altındaki et dolaplarında çalışırken hem etin bozulmamasına hem de hasta olmamak için sağlığına dikkat ediyor.

Kent genelinde hava sıcaklığının epeyce düştüğü günlerde esnaf birçok konuda zorluk çekiyor. Çoğu esnaf, sattıkları ürünün bozulmaması için soğuk depoları kullanmak zorunda kalıyor. Odunpazarı bölgesinde kasaplık yapan Kadir Şen, dükkanındaki etlerin bozulmaması için ürünlerini eksi 3 derecede bekletmek zorunda kaldığını ve aynı zamanda sert hava şartları neticesinde hasta olmamak için sağlığına epeyce dikkat ettiğini belirtti.

"İçeriye sıcak hava girse etlerin bozulma tehlikesi var"

Dışarıdaki havanın dükkandaki dolaplar kadar soğuk olduğunu ve haliyle bir üşüme yaşadığını belirten kasap Kadir Şen, "İçeriye sıcak hava girse etlerin bozulma tehlikesi var. Ondan dolayı çok değil de normal şekilde kendim üşümeyeceğim kadar klimayı çalıştırıyorum. O da çok değil, 18 derecede çalışıyor. Sadece elimiz ayağımız üşümesin, vücut ısısı düşmesin diye klimayı çalıştırıyorum. Genelde vitrin dolapları haricinde depo dolaplarının kapılarını örtüyorum. Dolapların arkasına da soğuk dışarı çıkmasın diye camekan yaptırdım. Yani şu anda dolabın içinde kalıyor soğuk. Dolapların içi dükkana göre daha soğuk oluyor. Depo dolabında zaten kapaklar var, kapalı. Bir de vitrin dolapları, tezgah dolapları arkalarını kapattırdım ben. Normalde kasap dükkanları soğuk olur, soğuk olması gerekir etleri muhafaza etmek için. Benim dolabım normalde eksi üç derece oluyor" ifadelerine yer verdi.

"Hem etler bozulmasın diye hem de ben hasta olmayayım diye elimden geleni yapıyorum"

Eksi 3 derecedeki dolabı dizayn etmek için durdurup etleri öyle yerleştirdiğini belirten Şen, "Dolabın tabii kapağını açtığın zaman haliyle yüzüne bir soğuk geliyor. Dolabı temizlik yapacağımız zaman durduruyoruz. 15 dakikada dolap kendi soğuğunu atıyor ondan sonra etleri dizayn ediyoruz, yerlerine yerleştiriyoruz. Etler dizayn edildikten sonra kefen geçiriliyor. Mümkün olduğu kadar dolap derecelerine dikkat ediyorum. Dereceleri düşmüş mü, derecelerini bulmuş mu dolap, etin durumu nasıl onları kontrol ediyorum. Sağlığım açısından kendimi de düşünüyorum. Hem etlerin bozulmasını önlüyorum hem de ben hasta olmamak için elimden geleni yapıyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'deki Kasap Soğukta Sağlığını Koruyor - Son Dakika

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