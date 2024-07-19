Eskişehir'den Yola Çıkan Bisikletçiler Düğün Yemeğine Davet Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'den Yola Çıkan Bisikletçiler Düğün Yemeğine Davet Edildi

Eskişehir\'den Yola Çıkan Bisikletçiler Düğün Yemeğine Davet Edildi

Eskişehir'den yola çıkan bisikletçiler, yemek için yer ararken düğün yemeğine davet edildi. Düğünde yemek yiyip eğlenen bisikletçiler, evlenen çifte mutluluklar diledi.

19.07.2024 12:49
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Eskişehir'den yola çıkan bisikletçiler yemek için yer ararken düğün yemeğine davet edildi. Düğünde yemek yiyip eğlenen bisikletçiler, evlenen çifte mutluluklar diledi.

Eskişehir'den Sarıcakaya ilçesi Mayıslar mahallesine, buradan da Mihalgazi ilçesi üzerinden Alpagut yoluna geçen bisikletçiler, yemek için bir yer ararlarken yerel halk tarafından düğün yemeğine davet edildi. Daveti kabul eden ve düğün yemeği yiyen bisikletçiler güler yüzle oradan ayrılırken davetten çok memnun olduklarını dile getirdi. Bisikletçi Özlem Sakarya "Eskişehir Sarıcakaya'dan Alpagut yoluna geçerken yemek için bir yer arıyorduk. Yerel halka denk geldik, onlarda her zaman ki gibi tüm sıcakkanlılığı ile bizi düğün yemeğine davet etti. Biz bisikletçiler tanrı misafiri olarak düğünlerine dahil olmuş olduk ve çok memnun kaldık tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Evlenen çifte de sonsuz mutluluklar diliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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