Eskişehir\'de Fatih Mahallesi\'nde düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlar bir araya geldi

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Eskişehir'de Fatih Mahallesi'ndeki vatandaşlar genç muhtarları tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelerek keyifli zaman geçirdi.

Düzenlenen iftar programı vesilesiyle bir araya gelen Fatih Mahallesi'ndeki vatandaşlar oruçlarını birlikte açtı. Mahalle muhtarı tarafından hayırseverlerin desteğiyle düzenlenen iftara yoğun katılım gösteren mahalleli, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. İftarla ilgili konuşan Muhtar Eda Yıldırım, "Mahallemizle iftarda bir araya geldik. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da topluca iftar yapmak nasip oldu. Birlik ve beraberlik içinde güzel bir akşam geçirdik. Katılım sağlayan mahalle halkımıza teşekkürü borç bilirim" dedi. - ESKİŞEHİR