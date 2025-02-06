Eskişehir Hayvanat Bahçesi\'nde Miniklere Doğa Eğitimi

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen atölyelerle ve aktivitelerle birlikte eğlenerek öğrenen minikler, keyifli anlar yaşadı.

Eskişehir turizmine verdiği katkının yanı sıra çocuklara erken yaşta doğanın korunması ve yaban hayatının önemi konusunda eğitimler veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, minik misafirlerini ağırladı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar doğrultusunda etkinliklere imza atan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, düzenlediği atölyelere nitelikli eğitim, iklim eylemi, sudaki yaşam ile karasal yaşamı amaçlıyor. Genç kuşaklara hayvan sevgisi aşılamak ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanları korumak amacıyla 29 Nisan 2017'de hizmete başlayan ve her yaş grubundan birçok insanın ziyaret ettiği Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Düzenlenen etkinlikler kapsamında hayvanlar dünyasını keşfederek doğal yaşamı yakından öğrenme fırsatı bulan çocuklar, Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin yaban hayatı koruma projeleri, doğal yaşamı ve hayvanları koruma, modern hayvanat bahçeleri ve rolü gibi konular hakkında da bilgiler edindi. Düzenlenen atölyelerle ve aktivitelerle birlikte eğlenerek öğrenen minikler, keyifli anlar yaşadı. Etkinlik sırasında yetkililer tarafından hayvanların bakımı, beslenmesi gibi konularda bilgi verilen çocuklara, gezi sonunda katılım sertifikaları takdim edildi. - ESKİŞEHİR