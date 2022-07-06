Eskişehir İl Ambulans Servisi haziran ayında 6 bin 952 vakaya baktı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir İl Ambulans Servisi haziran ayında 6 bin 952 vakaya baktı

06.07.2022 12:45
Eskişehir İl Ambulans Servisi haziran ayında 6 bin 952 vakaya baktı

Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde görevli personeller, haziran ayı içerisinde toplam 6 bin 952 vakaya bakarken, olaylara ulaşım süresi ise ortalama 6,5 dakika oldu.

Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde görevli personeller, haziran ayı içerisinde toplam 6 bin 952 vakaya bakarken, olaylara ulaşım süresi ise ortalama 6,5 dakika oldu.

Eskişehir İl Ambulans Servisi, kent genelinde vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede haziran ayı boyunca toplam ambulans servisine gelen çağrı sayısı 15 bin 366 oldu. Ambulans servisinde görevli personellerin vakalara ulaşma süresi ise ortalama 6,5 dakika olarak hesaplandı. Gelen çağrılar arasında toplam vaka sayısı ise 6 bin 952 oldu. Vakalar arasında; 59 solunum ve dolaşımı duran, 78 inme ve 42 kalp krizi vakasının olduğu belirtildi.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Görkem Pala, vatandaşlara hızla ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, görevli personellere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Başkentte kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Başkentte kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Doğuştan bedensel engelli sporcunun yurt dışında bileği bükülmüyor Doğuştan bedensel engelli sporcunun yurt dışında bileği bükülmüyor
Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir İl Ambulans Servisi haziran ayında 6 bin 952 vakaya baktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:34 Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya FETÖ mensubu teröristlerin iadesi hakkında içinde delillerin de olduğu resmi yazı gönderdi
12:29 Beşiktaş'ın yeni golcüsünün mal varlığı dudak uçuklattı! Petrol zengini ailenin veliahtı çıktı
12:15 Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:53:29. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir İl Ambulans Servisi haziran ayında 6 bin 952 vakaya baktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement