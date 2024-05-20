Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Anadolu Öğrenci Şenliği düzenledi - Son Dakika
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Anadolu Öğrenci Şenliği düzenledi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Anadolu Öğrenci Şenliği düzenledi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarmanın Kuruluşu'nun 185'inci Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik Anadolu Öğrenci Şenliği düzenledi. Şenlikte öğrencilere jandarmanın görevleri hakkında bilgi verildi, köpek gösterisi düzenlendi ve jandarma birliklerinin tanıtımı yapıldı. Ayrıca, kadın astsubaylar tarafından meslek tanıtımı yapılarak Jandarma Çocuk dergisi dağıtıldı.

20.05.2024 16:56
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarmanın Kuruluşu'nun 185'inci Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik Anadolu Öğrenci Şenliği düzenlendi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in katılımı ile Jandarmanın Kuruluşu'nun 185'inci Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında Anadolu Üniversitesi kampüsünde ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Anadolu Öğrenci Şenliği düzenlendi. Jandarma Motorlu Trafik Timlerince jandarmanın görevleri kapsamında öğrencilere bilgi verildi. Köpek Unsuru Operatörü refakatinde Atak (Asayiş Köpek) isimli köpeğin gösterisi ekiplerce düzenlendi. Komando Bölük Komutanlığı tarafından zırhlı araç ve personelin teçhizatları ile birlikte öğrencilere jandarma birliklerinin tanıtımı yapıldı.

Kadın astsubaylar tarafından Jandarmanın imkan ve kabiliyetleri sergilenerek meslek tanıtımı yapılıp Jandarma Çocuk dergisi dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Anadolu Öğrenci Şenliği düzenledi - Son Dakika

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