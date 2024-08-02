Eskişehir İl Sağlık Müdürü Sağlık Kuruluşlarını Ziyaret Etti

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Han, Kırka ve Seyitgazi ilçelerindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Mahmudiye İlçe Entegre Hastanesi, Çifteler Devlet Hastanesi, bölgedeki r12 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret eden Doç. Dr. Bildirici, hastane başhekimleri ve yöneticileri ile bir araya gelerek sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalar hakkında detaylı görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, hekimler ve sağlık çalışanları ile de bir araya gelerek onların taleplerini ve önerilerini dinleyen Bildirici, vatandaşlarla da buluşarak, geçmiş olsun dileklerini iletme ve istek ve taleplerini dinleme fırsatı buldu.

Han ilçesinde yapımı devam eden Han Toplum Sağlığı Merkezi inşaatını ziyaret ederek, inşaat sürecini yakından takip eden Doç. Dr. Bildirici, Kırka ilçesinde yeni hizmete giren 112 Acil Sağlık Hizmetleri binasını da ziyaret etti ve burada sunulan hizmetleri gözlemledi. Bildirici Seyitgazi ilçesinde bulunan sağlık kuruluşlarını da ziyaret ederek, sağlık çalışanları ile bir araya geldi ve vatandaşlardan sağlık hizmetleri hakkında geri bildirim aldı. Han Kaymakamı V. Esra Kodaz, Seyitgazi Kaymakamı Recep Ali Çolak ve Han Belediye Başkanı Bekir Belceli ile de görüşen İl Sağlık Müdürü, ilçelerdeki sağlık hizmetlerinin etkilerini değerlendirdi ve fikir alışverişinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması adına önemli değerlendirmelerde bulunduğunu belirterek, çözüm odaklı çalışmaların hızlandırılması için gerekli talimatları verdi. Sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir eden Doç. Dr. Bildirici, vatandaşların sağlığını koruma ve geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı. - ESKİŞEHİR