Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, organik tarım eğitimlerine devam ediyor

Yerel

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülmekte olan 'Sürdürülebilir Tarımsal Üretim Tekniklerinin Yaygınlaştırılması Projesi'nin alt projesi olan 'Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi' çerçevesinde tüketici eğitimlerine devam ediyor.

Proje çerçevesinde, Odunpazarı İlçesi Vadişehir Mahallesi'nde bulunan Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu'nda eğitim düzenlendi. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Organik Tarım Biriminde görevli Muazzez Günay tarafından verilen eğitimde, organik tarımın ne olduğu, neden böyle bir üretime gerek duyulduğu ve organik ürünlerin nasıl tanınabileceği gibi konularda bilgi verildi. Ayrıca, organik ürünlerin etiketlerinde bulunması zorunlu olan logo tanıtıldı. Eğitim sonunda öğrencilere logo baskılı çeşitli hediyeler ile Eskişehir'de faaliyet gösteren ve organik tarım birimince denetimi yapılan süt fabrikasının organik sütlerinden dağıtıldı. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, organik tarımın yaygınlaştırılması ve bilinçli tüketimin artırılması için çalışmalara hız kesmeden devam edileceğini belirtti. - ESKİŞEHİR