Eskişehir\'in En Genç Cam Sanatı Ustası Egemen Dönertaş: \'Elim Yansa da Devam Ediyorum\'

Yerel

Eskişehir'in en genç cam sanatı ustası: "Elim yansa da bunun sevgisiyle hala devam ediyorum"

Annesinden görüp 7 yaşında hobi olarak başladığı cam sanatı en büyük tutkusu haline geldi

Sanatını mesleği haline getirmeyi planlayan Egemen Dönertaş:

"Bu sanatı gelecekte meslek olarak devam ettirmeyi düşünüyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de düzenlenen Uluslararası Cam Festivali'nin en genç katılımcısı olan 15 yaşındaki Egemen Dönertaş, annesinden görüp başladığı cam sanatını gelecekte mesleği haline getirmek ve kendi atölyesini kurmak istiyor.

Odunpazarı Belediyesi'nce Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'nci kuruluş yıl dönümüne özel olarak düzenlenen Ulusal Lületaşı Festivali ve Uluslararası Cam Festivali'nin 27 Ekim - 3 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Festivalde birçok farklı etkinlik düzenlenirken, organizasyondaki en genç cam sanatçısı olan 15 yaşındaki Egeman Dönertaş dikkat çekti. Cam sanatına kendisi 7 yaşındayken annesinin atölye kurduğu dönemlerde ilgi duymaya başlayan Dönertaş, festival süresince Cam Sanatları Merkezi Açık Alevde Cam Şekillendirme Stüdyosu'nda yaptığı çalışmaları vatandaşlara sergiledi. Alevle temas ederek bazen kendisini yaktığını ancak sanat sevgisiyle bu işten hiçbir şekilde vazgeçemediğini vurgulayan Dönertaş, tıpkı annesi gibi cam sanatını meslek haline getirmeyi düşündüğünü belirtti.

"Elim yansa da bunun sevgisiyle hala devam ediyorum"

Genç cam sanatçısı Egemen Dönertaş, "Annemin atölyesi var, orada başladım. Ben 7 yaşındayken annem Cam Cadısı Atölyesi'ni kurdu. 1 sene onu gözlemledim ve sonra kendim başladım, şimdi bunu devam ettiriyorum. Annemi görünce ben de denemek istedim. O ilk başta, 'Hayır, olmaz' dedi, sonra da dikkat etmem şartıyla buna izin verdi. İlk olarak bir boncuk yaptırdı, çok sevdim. Sadece 1 kere büyük yanığım oldu. Yansa da çok bir acı hissetmiyorum artık. Elim yansa da bunun sevgisiyle hala devam ediyorum. Bu festivalde de en genç katılımcıyım. Vatandaşlar beni görünce çok şaşırıyorlar. Arkadaşlarım, kendi çevrem de ilk başta inanmıyorlar ancak görünce bayağı etkileniyorlar" dedi.

"Bu sanatı gelecekte meslek olarak devam ettirmeyi düşünüyorum"

Dönertaş, sözlerinin devamında, "Benim için çok mutluluk ve gurur verici, bu annem için de öyledir tabii ki. Vatandaşlar gelip izliyorlar, ilk başlarda çok heyecanlanıyordum. Şimdi alışmaya başladım, yavaş yavaş heyecanımı yeniyorum. Bu sanatı gelecekte meslek olarak devam ettirmeyi düşünüyorum. Zaten şu anda en genç ustayım. Bu sanat Türkiye'de çok az yapılıyor. Daha çok yapılması için uğraşmamız lazım. Şu an telefonla, bilgisayarla oynayacak vaktim yok. Gençlerden de bunu bekleyebilirim. Yani akranlarıma telefona ve bilgisayara biraz ara vermelerini, daha normal hobi edinmelerini ve ileride yapacakları mesleklere karar vermelerini tavsiye edebilirim" ifadelerini kullandı.