Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı Halkla Buluşmaya Devam Ediyor

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Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı talep ve önerileri dinlemek için halkla buluşmaya devam ediyor.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, belediye çalışmalarını anlatmak, vatandaşın talep ve önerilerini ilk elden alabilmek için Yenice Mahallede vatandaşlar ile buluştu.

İlçe merkez mahallelerinden Yenice Mahallede vatandaşlarla buluşan Serhat Hamamcı vatandaşların problemlerini dinleyip İnönü Belediyesi tarafından yapılması planlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Başkan Hamamcı, ilçenin her köşesine dokunarak yaşam kalitesini artırmak ve halkın refahını sağlamak için vatandaşlarla her zaman iç içe çalışacaklarını ve ortak çözümler üreteceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR