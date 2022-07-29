İnönü'de sünnet şöleni başlıyor - Son Dakika
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İnönü'de sünnet şöleni başlıyor

29.07.2022 10:48
İnönü'de sünnet şöleni başlıyor

Eskişehir İnönü İlçesinde İnönü Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan 'Geleneksel Sünnet Şöleni' başlıyor.

Eskişehir İnönü İlçesinde İnönü Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan 'Geleneksel Sünnet Şöleni' başlıyor.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından 2014 yılından günümüze kadar gerçekleştirilen ve bu yıla kadar ilçede yaklaşık 500 çocuğu sünnet ettiren İnönü Belediyesi bu yılda 41 çocuğu sünnet ettirerek 30 Temmuz Cumartesi günü çok sayıda protokolün, ilçe halkının ve sünnet ailelerinin katılımlarıyla sünnet şöleninin ilk etabı olan kına gecesini saat 20.00'da İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirecek.

İki gün boyunca sürecek geleneksel sünnet şölenine isteyen herkesin katılabileceği duyurulurken, büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olan İnönü Belediyesi 4. Geleneksel Sünnet Şöleni için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'ta, tüm vatandaşları bu şölende çocukların mutlu gününe ortak olmaya ve İnönü ilçesinin güzelliklerini görmeye davet ettiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnönü'de sünnet şöleni başlıyor - Son Dakika

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