Eskişehir Kadın Sağlığı Eğitim Projesi, 342 Bin Kadına Ulaşmayı Hedefliyor

Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde başlatılan ve hedefi 342 bin kadına ulaşmak olan Eskişehir Kadın Sağlığı Eğitim Projesi, kadınları meme kanserinden şiddete, sağlıklı beslenmeden madde bağımlılığına kadar birçok konuda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Eskişehir Valiliği himayesinde Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy Hanımefendinin koordinatörlüğünde başlatılan Eskişehir Kadın Sağlığı Eğitim Projesi, Ekim ayında başlatıldı. Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde hayata geçirilen projede, 15 ile 69 yaş grubundaki bütün kadınlar eğitim vermeyi hedeflendi. Hedefi 342 bin kadına ulaşmak olan projeden 28 bin kadın yararlandı. Hayati risk taşıyan meme kanserinden şiddete birçok konuda kadınların bilinçlenebileceği projenin Eskişehir'in en ücra mahallesindeki kadınlara kadar ulaşması hedefleniyor.

"28 bin kadınımıza, yani yüzde 8,3'lük hedefimize ulaşmış durumdayız"

Proje hakkında konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'ni Ekim ayı itibariyle Eskişehir'de başlattık. Hülya Aksoy Hanımefendi'nin koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü'müzün ekiplerince 15 ile 69 yaş grubundaki bütün kadınlarımıza bu eğitimi vermeyi hedefledik. Toplam hedef kitlemiz 342 bin, bugün itibariyle baktığımızda 28 bin kadınımıza, yani yüzde 8,3'lük hedefimize ulaşmış durumdayız. Kadınlarımızın daha bilinçli hale gelmesi, en riskli olan kanser türü meme kanseri konusunda kendi kendini muayene edebilir bir bilinç seviyesine ulaşmaları, şiddet nedir? Şiddete maruz kaldığında nereye, nasıl başvurabilecekleri konularını da kapsayan birçok boyutta eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor. Eskişehir il merkezi ve ilçelerimizde, kadının olduğu her yere bu ekiplerimiz giderek, eğitimlerimizi kadınlarımıza veriyor. Bu noktada, kadınlarımızın daha bilinçli bir hale gelmesi konusunda Valiliğimiz koordinasyonunda yürüttüğümüz bu projenin hedefine ulaşmasını diliyorum. Katkı sunan, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlgi gösteren bütün kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum."

"Kadınlarımızın bu noktada daha bilinçli olmalarını hedefliyoruz"

Kadınların bilinçlenmesi ve erken teşhisin projenin amacı olduğunu belirten Vali Hüseyin Aksoy, "Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir bireyler olarak geleceğe hazırlanma bakımından kadınlarımızın bu noktada daha bilinçli olmalarını hedefliyoruz. Biz özellikle burada Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'ndeki temel amacımız kadınlarımızı bilinçlendirmek ve bir erken teşhis konusunda onları duyarlı hale getirmek. Eğer bir kadınımızın, bu eğitim sonrası erken teşhis edebilirsek bile bu bizim için oldukça kıymetli ve önemlidir. Bağımlılıkla mücadele dahil olmak üzere. Bağımlılık türleri nelerdir, anne sütünün faydaları, obezitenin zararları gibi birçok konu bu eğitim çalışmasında kadınlarımızı aktarılmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum, kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel alanda daha iyi bir noktaya gelebilmesi bakımından 8 Mart'taki faaliyetleri önemsiyorum. Sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum. Bütün kadınlarımızın bu özel gününü kutluyorum" dedi. - ESKİŞEHİR