Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda \'Girdap\' İsimli Polisiye Tiyatro Oyunu Sahnelendi

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Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz ve koruma memurları tarafından, "Girdap" İsimli polisiye tiyatro oyunu sahnelendi.

Anadolu Üniversitesinde bulunan Yunus Emre Salonunda sahnelenen tiyatro gösterisine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Adliyesi ve ceza infaz kurumlarında görevli yargı mensubu ve çalışanları ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Sahnelenen oyunun ardından oyunun yönetmeni Pınar Bulgurcu Ege'ye Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tarafından plaket takdim edildi.

İnfaz ve Koruma Memurlarına gösterdikleri gayretli çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden CTE Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, "Bu güzel etkinlik ile bir kez daha gördük ki adalet teşkilatı ailesinin çok güçlü insan kaynağı var. Bugün hem toplumsal mesaj içeren hem de sanatsal yönü olan bir etkinlikte bunu görmüş olduk. Eminim çok daha güzel şeyler ortaya konacaktır. Biz arkadaşlarımızın başarılarından bu gösterdikleri performanstan iftihar ettik" diye konuştu.

Toplumsal duyarlılığın artırılması adına hazırlanan oyunu sahneleyen İnfaz ve Koruma Memurlarına teşekkür eden Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da idare ve yargının Eskişehir'de uyum ile çalıştığını belirterek, "Suç ve suçlularla mücadelede işbirliğinin önemi çok yüksek" dedi.

Program çiçek takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ESKİŞEHİR