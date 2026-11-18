Eskişehir Odunpazarı'nda bebekle dilenen kadın soğuk havaya rağmen para istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Alpu Köprülü Kavşağı'nda kucağındaki bebekle dilenen kadın, soğuk havaya rağmen araçların arasına girip sürücülerden para istedi. Kadının bu davranışı hem kendi güvenliğini hem de bebeğin sağlığını tehlikeye atarken vatandaşların tepkisini çekti.
Eskişehir'de soğuk havaya aldırış etmeyen bir kadının, kucağındaki bebekle birlikte Alpu Köprülü Kavşağı'nda dilenip sürücülerden para istemesi dikkat çekti.
Kentte etkisini gösteren soğuk havaya rağmen trafik ışıklarında bekleyen sürücülere yaklaşarak dilencilik yapan kadın vatandaşların tepkisini çekti. Odunpazarı ilçesi Alpu Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana gelen olayda, kucağında bir bebek bulunan kadının, kırmızı ışıkta duran araçların arasına girerek uzun süre para istediği görüldü. Hem kendi can güvenliğini hem de kucağındaki bebeğin sağlığını tehlikeye atan kadının, soğuk havaya rağmen kavşaktaki bekleyişini sürdürmesi çevredeki vatandaşlar tarafından tepki çekti.
Kaynak: İHA
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