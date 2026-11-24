Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nden emekli olan öğretmenler, yıllar sonra düzenlenen buluşma programında bir araya gelerek eski günleri yad etti.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan eğitimciler, enstitü yönetiminin daveti üzerine kurumda buluştu. 28 yıl aradan sonra meslektaşları ve genç eğitimcilerle bir araya gelen emekli öğretmenler, kurum içerisindeki atölyeleri dolaşarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hatıraların tazelendiği programda konuşan emekli öğretmenler, yıllar sonra yeniden aynı çatı altında bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Hatırlanmak güzel bir duygu"

Kurumdan emekli olalı 28 yıl olduğunu belirten Hatice Ön, genç meslektaşlarıyla yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Ön, "Emekli olalı buradan 28 sene oldu. 28 sene sonra tekrar genç arkadaşlarla birlikte olduk, davet ettiler teşekkür ederiz. Çok mutluyum. Hatırlanmak, sevilmek, saygı görmek güzel bir duygu. Çok hoşumuza gitti. Her sene tekrarlıyoruz bunları, inşallah daha da tekrarlarız. Çok enerjikler, teknoloji bakımından çok ileriler, görüşleri çok ileri ve aydınlık. Emekleri yerini buluyor, çok başarılılar ve öğrencilerimize enerji aşılıyorlar. Biz sipariş üzerine çalışıyorduk Olgunlaşma Enstitüsü olarak. Bütün çevrenin ihtiyaçlarını dikiyorduk, defileler hazırlayıp sunuyorduk. Faaliyetlerimiz çoktu" dedi.

"Anlatacak kelime bulamıyorum"

Enstitüde müdür yardımcılığı ve çocuk gelişimi öğretmenliği görevlerinde bulunan Mehpare Yardımcı ise buluşmadan dolayı çok duygulandığını söyledi. Görev yaptığı yılları ve meslek hayatını anlatan Yardımcı, "Müdür yardımcısıydım, aynı zamanda çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeniydim. 2003 yılına kadar görev yaptım ama aralarda Sinop Ayancık'ta 4 yıl, Seyitgazi'de okul müdürlüğü olarak 5 yıl görev yapıp tekrar buraya döndüm. Şu anda çok duyguluyum, inanın anlatacak kelime bulamıyorum. En başta Okul Müdiresi Durna Gülşen'e çok teşekkür ediyorum. Sadece bugün değil, her zaman bizi anımsar, hatırlar. Biz emekli öğretmenler olarak çok duygulanıyoruz. Çocuk gelişimi eğitimi öğretmeni olduğum için benim yok ama diğer meslektaşlarımın el sanatları, nakış çalışmaları hepsi ayrı bir değer. Şu anda gerçekten çok duyguluyum, anlatamam" şeklinde konuştu.