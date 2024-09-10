Esbalder Alfa26 3'üncülük Kupasını Kazandı - Son Dakika
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Yerel

Esbalder Alfa26 3'üncülük Kupasını Kazandı

Esbalder Alfa26 3\'üncülük Kupasını Kazandı

İstanbul'da gerçekleştirilen '3. İnternational Ömerli Carp Cup' sazan balığı yaklama yarışması'na katılan Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (Esbalder) Alfa26 takımı 3'üncülük kupasını kazandı.

10.09.2024 11:56
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İstanbul'da gerçekleştirilen '3. İnternational Ömerli Carp Cup' sazan balığı yaklama yarışması'na katılan Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (Esbalder) Alfa26 takımı 3'üncülük kupasını kazandı.

Amatör Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na (ASOF) bağlı Ömerli Barajı Sportif Olta Balıkçılar ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği'nin (Öbsader) düzenlediği '3. İnternational Ömerli Carp Cup' sazan balığı yaklama yarışması, 1-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul'un Çerkezköy İlçesi'nde bulunan Ömerli Barajı'nda gerçekleştirildi. Turnuvaya Eskişehir'den Esbalder Alfa26 takımı ile Emre Bozdağ, Emre Açık, Abdullah Cankal ve Yücel Yalçıner katılım sağladı. Farklı 8 ilden 34 takımın kıyasıya rekabet ettiği yarışmada Eskişehir'i Esbalder'e bağlı 4 takım ve 16 yarışmacı temsil etti.

Esbalder Alfa26, 5 balık ve 18 bin 960 gram ile 3'üncülük elde etti

Toplam 7 gün boyunca zorlu şartlarda kıyasıya rekabet eden takımlar, tutulan hiçbir balığa zarar vermeden yine ait oldukları doğaya geri bıraktılar. Amatör olta balıkçılığının gelişimi ve örnek olunması açısından önem arz eden yarışmada tüm takımlar sportmence rekabetle güzel bir yarışmaya imza attı. Limitler dahilinde toplam 76 adet Sazan balığı, 190 kilogram ağırlığında balık tutuldu. Esbalder Alfa26 takımı, toplam 5 balık ve 18 bin 960 gram ile 3'üncülük alarak kürsüye çıkmaya hak kazandı.

Yarışmada en büyük balığı yakalama birinciliğini 5 bin 690 gram ile İnegöl'den Warriors Carp Team elde etti. En çok balık yakalama birincisi 14 balık ile İstanbul'dan Action Carp Team, ikinci 7 balık ile Bolu'dan Nature In Carp Team, üçüncü ise 5 balık ile Eskişehir'den Esbalder Alfa26 Carp Team oldu.

Esbalder yetkilileri, 3'üncülük kupasını alan Esbalder Alfa26 takımına ve Eskişehir'i temsil eden tüm yarışmacılara teşekkürlerini ilettiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel, Ömerli, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esbalder Alfa26 3'üncülük Kupasını Kazandı - Son Dakika

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