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Eskişehir OSB'de çalışanlara indirimli sağlık hizmeti - Son Dakika

Eskişehir OSB'de çalışanlara indirimli sağlık hizmeti

07.11.2021 14:01
Eskişehir OSB'de çalışanlara indirimli sağlık hizmeti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan sanayi kuruluşlarında çalışanlar için özel hastane ile indirimli sağlık protokolü imzalandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan sanayi kuruluşlarında çalışanlar için özel hastane ile indirimli sağlık protokolü imzalandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi arasında, EOSB Müdürlüğü çalışanları, OSB'deki tüm sanayi kuruluşlarında çalışan 45 bini aşkın beyaz ve mavi yakalı çalışanlar ve bunların birinci derece yakınlarını kapsayan indirimli sağlık hizmeti anlaşması imzalandı. İmza törenine Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, hastanenin İletişim ve Pazarlama Uzmanı Murat Dolma ve Eda Altınsoy katıldı.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli imza töreninde yaptığı konuşmada, yapılan bu anlaşmanın Eskişehir OSB'deki tüm kuruluşları ve bölge müdürlüğü personelini kapsadığın belirtti. Başkan Küpeli, anlaşma kapsamındaki herkesin kaliteli sağlık hizmeti alabileceği bir kurum ile iş birliği yaptıklarını belirterek, "Bölgemizde üretim yapan firmalarımızda çalışanların sağlıkları bizim için çok değerli. Daha öncede başka bir hastanemizle benzer bir anlaşma yapmıştık. Eskişehir OSB'deki sanayi kuruluşlarımızda 45 bin 200 kişi çalışıyor. Bunların eş ve çocukları da dahil olduğunda en az 60 bin kişi, ek olarak EOSB Müdürlüğümüz çalışanları bu anlaşma gereğince hastanenin ayrıcalıklı ve kaliteli hizmetlerinden indirimli bir şekilde faydalanabilecekler. Bu dönemde böyle bir anlaşma yaparak hem kendi çalışanlarımıza hem de tüm sanayi kuruluşlarındaki çalışanlara hastane hizmetlerine uygun fiyattan ulaşma imkanı sağlamış olduk. Protokol her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

"Bu anlaşmayla çok daha geniş bir kesimin kaliteli sağlık hizmetinden indirimli yararlanmasını sağlamış olduk"

Başkan Küpeli, hastane yetkililerine teşekkürlerini ileterek, "Eskişehir bünyesinde önemli sağlık kuruluşlarını barındırıyor. Bu hastanelerden bir tanesi de anlaşma imzaladığımız özel hastane. Uzun yıllardır Eskişehir halkına başarıyla hizmet vermekte. Bu anlaşmayla çok daha geniş bir kesimin kaliteli sağlık hizmetinden indirimli yararlanmasını sağlamış olduk. Kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"OSB'deki sanayi kuruluşlarımıza hizmet vermekten memnuniyet duyuyoruz"

İmzalanan anlaşma hakkında konuşan hastanenin İletişim ve Pazarlama Uzmanı Murat Dolma ise, "Şehrimizin en önemli kurumlarından olan Eskişehir Organize Sanayi Bölgemiz ile yapmış olduğumuz anlaşma bizim için çok değerli. Bu sağlık protokolü ile Eskişehir OSB'nin tüm çalışanlarına, birinci derece yakınlarına, bizden alacakları hizmetlerden avantajlı şekilde yararlanma imkanı sunacağız. OSB'deki sanayi kuruluşlarımıza hizmet vermekten memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda destekleri için OSB Başkanımız Nadir Küpeli'ye de teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB'de çalışanlara indirimli sağlık hizmeti

Organize Sanayi Bölgesi, özel hastane, Eskişehir, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir OSB'de çalışanlara indirimli sağlık hizmeti - Son Dakika


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