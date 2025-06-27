Eskişehir Porsuk Kooperatifi Açıldı

S.S. Eskişehir Porsuk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin açılış programı gerçekleştirildi.

Program, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Eskişehir esnafına güç katacağı belirtilen kooperatif, kurdele kesiminin ardından açıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Albayrak, "Kooperatif Başkanımız Şengül Al ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kooperatifimizin Eskişehir'imize ve esnaf camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR