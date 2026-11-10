Eskişehir Şehir Hastanesi\'nde malnütrisyon için farkındalık standı kuruldu

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde beslenme yetersizliği ve dengesizliği olarak tanımlanan malnütrisyon konusuna dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Eskişehir Şehir Hastanesi B Blok girişinde Nütrisyon Birimi tarafından açılan stantta, toplumda malnütrisyon bilincinin artırılması hedeflendi. Kurulan farkındalık standını; Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Cem Algın ve hastane yöneticileri ziyaret etti. Program kapsamında hastaneye gelen vatandaşlar stant alanına davet edilerek, yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunları hakkında uzmanlarca bilgilendirildi.

Erken tanının önemine dikkat çekildi

Gerçekleştirilen etkinlikte, vücudun enerji, protein ve diğer besin ögelerini yetersiz ya da dengesiz alması sonucu ortaya çıkan malnütrisyonun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine değinildi. Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, malnütrisyonun erken dönemde tanınmasının ve zamanında uygulanacak beslenme müdahalelerinin, nitelikli hasta bakım sürecinin vazgeçilmez bir parçası olduğu vurgulandı.